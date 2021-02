Lunedì sera la Juventus riceve il Crotone per riprendere confidenza con la vittoria, dopo le sconfitte a stretto giro di posta contro Napoli e Porto. I precedenti tra le due squadre non sono numerosi, ma c'è da riprendere la marcia dopo che la squadra calabrese ha fermato i bianconeri nelle ultime due occasioni in cui si sono incontrati. Ed entrambe le volte, a far esultare il Crotone, è stato il centravanti nigeriano Nwankwo Simy. Per fare ordine: i precedenti in totale sono 7, nelle prime 5 occasioni (tra Serie B e Serie A) sono arrivati rotondi successi juventini, ma le ultime due sfide, disputate entrambe allo Scida, sono finite 1-1. Nel 2018 ad Alex Sandro rispose una rovesciata di Simy, mentre all'andata di questa stagione lo stesso bomber portò in vantaggio il Crotone, e ci volle la zampata di Morata per pareggiare. A Torino ha sempre vinto la Juve.