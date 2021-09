"Leonardo Bonucci colleziona stasera la sua partita numero 450 con la maglia della Juventus, contando tutte le competizioni. Paladino."Così come contro la Sampdoria mister Allegri aveva festeggiato con una vittoria la sua panchina numero 400 in Serie A con tutte le squadre che ha allenato nel massimo campionato italiano, ieri sera Leonardo Bonucciha festeggiato come meglio non poteva questa 450esima presenza in bianconero! E Bonucci ha davvero condotto un match sensazionale insieme a De Ligt.