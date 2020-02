In una settimana difficile la Juventus può ritrovare il sorriso grazie al programma della prossima giornata di campionato. Mentre i bianconeri partono nettamente favoriti contro il Brescia, all’Olimpico si sfideranno Lazio e Inter, le altre due pretendenti allo scudetto. La 24esima giornata di Serie A sarà inoltre arricchita dalla sfida per la Champions Atalanta-Roma. Sulla lavagna, si legge in una nota, la formazione di Sarri è bancata vincente a 1,20 contro Balotelli e compagni, mentre già il pareggio appare altamente improbabile a quota 7,25. Al segno «2» è legata la quota più alta del prossimo turno di Serie A, visto che è proposto a 14,75, secondo Agipronews.