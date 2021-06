Quasi definitivamente concluso il giro di panchine in Serie A con la Juventus che ha sostituito Andrea Pirlo con il ritorno di Massimiliano Allegri, SportMediaset fa il punto sul mercato degli attaccanti raccontando un possibile valzer di punte che riguarda anche i bianconeri: se la nuova Inter di Inzaghi sta pensando a Caicedo come vice Lukaku e il Milan tratta per Giroud, la Juve potrebbe tornare alla carica per Edin Dzeko dopo averlo trattato a lungo l'estate scorso. Il bosniaco aveva già trovato un accordo di massima con i bianconeri, aveva dato l'ok a lasciare la Roma ma il mancato arrivo di Milik nella capitale ha bloccato il giro di attaccanti. A distanza di un anno la Juve potrebbe riprovarci, regalando ad Allegri un rinforzo in più in attacco.