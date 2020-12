La Juventus ha cullato il sogno di riportare a Torino Paul Pogba, un sogno sfumato a causa della crisi da coronavirus. Ma le voci che vorrebbero il club bianconero ancora interessato al ritorno in bianconero del centrocampista francese, in crisi col Manchester United, continuano ad alimentarsi. Come riporta Calciomercato.com in Spagna, dove il Real Madrid condivide con la Juve l'interesse per Pogba, hanno ricostruito quello che dovrebbe essere il prezzo attuale del giocatore: dai 100 milioni di euro dell'anno scorso agli attuali 50. Un'occasione da sfruttare?