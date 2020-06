Mentre il giovane difensore Luca Coccolo, classe 1998, si allena ormai in pianta stabile con la prima squadra della Juve, la sua fidanzata Matilde Alpaton per festeggiare il loro primo anno insieme gli dedica parole al miele su Instagram: "Oggi è un anno esatto che il mio cuore è tuo e per questo ti dico grazie. Grazie per avermi protetta dal giorno zero con questo tuo modo di essere così dolce, premuroso e comprensivo. Grazie per essere la persona che sei, per i tuoi valori e per la tua semplicità. Grazie per avermi insegnato l'amore, quello vero e puro. Sei e resterai per sempre il mio porto sicuro dove poter essere me stessa senza mai sentirmi giudicata, dove poter ridere o piangere sinceramente, dove potermi confidare, confrontare e soprattutto fidare ciecamente. Credo nel nostro futuro, nei nostri progetti ed a tutta una vita insieme. A domani per sempre".



