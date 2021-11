L'ex presidente dellaGiovanniè intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Non c'è alcuna possibilità di vincere lo Scudetto quest'anno. Poche, invece, sono le chance di arrivare tra le prime quattro: per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe iniziare a giocare in campionato come in, dove credo che ci sia qualche speranza in più di fare bene. Andreaavrebbe avuto bisogno di dirigenti meno servili, in grado di portarlo a fare riflessioni e valutazioni. I risultati non danno ragione ad, in particolare le ultime due partite". E ancora: "Abbiamo vendutoperché veniva accusato di giocare troppo in orizzontale, e lo abbiamo sostituito conche sabato ha fatto lo stesso, propiziando il gol degli avversari. Il brasiliano non vale i settanta milioni che è stato pagato. Nella Juve non c'è più il senso dello stile juventino, non c'è gente del calibro di Del Piero,è stato un pallone d'oro ed un campione di calcio, ma non ha le caratteristiche per fare il vice presidente, non ha lo stile, non può stare in tribuna a fare lo scalmanato".