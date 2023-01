ha parlato a Radio anch'io Sport della situazione della Juve e di Andrea Agnelli: "Lo ringrazierei per quello che ha fatto nei primi anni della Juve, per gli scudetti vinti, anche grazie all'aiuto di Marotta.Un atteggiamento rigido della Uefa. Evelina Christllin, membro del consiglio FIFA in quota UEFA e tifosa della Juve, ha detto che è una botta pesante, che bisogna ripartire a testa bassa, ma anche lei ha fatto presente che sono state fatte una serie di cose che l'hanno indotta a prendere le distanze dalla dirigenza della juve. Quindi è chiaro che sono state fatte delle cose che non dovevano essere fatte e che è mancata una persona importante come Marotta. Non voglio divinizzarlo, ma era in grado di gestire bene il settore sportivo"."Si ripete il fatto che la Juventus potrebbe essere soggetta a penalizzazioni. Gli argomenti sono completamente diversi. Calciopoli investigava rapporti non sani tra società e arbitri. Qui riguarda le plusvalenze. Aspettiamo le motivazioni per capire perché solo la Juventus ha avuto 15 punti di penalizzazione e le altre no"."Non che io voglia la penalizzazione delle altre ma noto una discrepanza, pur senza avere davanti i motivi".MANOVRA STIPENDI - "Il discorso sugli stipendi tocca eventualmente anche il penale, in attesa che la Uefa si pronunci. Prima di trarre conclusioni bisogna però arrivare alla fine".