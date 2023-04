Un lungo articolo del The Guardian ha fatto il punto sulla situazione bianconera, tra campo e inchieste, tra passato, presente e futuro, toccando vari aspetti e sentendo diverse voci. Ecco le parole diex presidente Juve tra il 2006 e il 2009.- "È come se ci fosse stata una voragine. C'è stata questa continua rincorsa di ricavi quando quello che avrebbero dovuto fare era limitare i costi sproporzionati e insensati. È stato un grosso errore. Un esempio di sistema drogato dal denaro per rincorrere i risultati sportivi, sempre soggetti al caso”.