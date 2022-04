3









Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha fatto il punto sulla situazione bianconera: "Allegri? Ha una visione molto particolare del calcio, essenzialistica. Altri allenatori guardano di più al gioco. Però francamente è maturo come lo era due anni fa. Non è che i due anni di stop gli hanno provocato dei blackout come allenatore. Ci sono state alcune partite che avrebbero potuto mantenere un po' di buonumore. Con l'Inter si è data da fare, qualche segnale sta venendo fuori. I due nuovi acquisti sono stati fondamentali. Ho ammirato il coraggio con cui sono stati fatti questi acquisti. Credo e spero che siano la premessa per arrivare almeno quarti".



RISCHIO 4° POSTO - "Si sono persi 4 punti in due partite, ora la situazione è seria e va affrontata con i nervi e la volontà giusta. Bene la Fiorentina - dice a Tmw Radio - nella Roma Mourinho incide, quindi bisogna tener conto di questo. Nella Fiorentina vedo volontà, giovinezza, temo più la Viola".