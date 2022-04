Giovanni Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di TMW Radio in attesa della sfida di Coppa Italia tra Juve e Fiorentina, dicendo la sua anche sulla situazione societaria del club bianconero. Ecco il suo commento: "Finché Andrea Agnelli vorrà rimanere, resterà. Ha un capitale importante, ma deve fare un'immersione di umiltà. Non sono convinto che la presenza di Nedved sia utile. Io metterei un vice presidente". E per quanto riguarda il campo: "La Juventus ha perso quattro punti in due partite, ora la situazione è seria: va affrontata con i nervi e la volontà giusta. Nella Viola, invece, vedo volontà, giovinezza: la temo di più".