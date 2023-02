La Juventus è attesa da un clima, a livello calcistico, molto caldo a Nantes. Tra i sostenitori francesi infatti, come riporta Tuttosport, c'è una grande attesa per quella che sarebbe una vera impresa. Il Nantes non ha mai sconfitto una squadra italiana, motivo in più per l'adrenalina che circonda l'ambiente del Nantes. Allo stadio sono attesi oltre 30mila spettatori, quello che troverà la Juve sarà un clima "rovente".