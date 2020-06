Sei milioni e mezzo alla Juventus, quindi tanti saluti a Mavididi. L'attaccante inglese, con un passato prima all'Under 23 e poi al Lille nella scorsa stagione, ha firmato per il Montpellier in questi giorni, andando a sommare il prezzo del suo cartellino agli oltre 160 milioni di plusvalenze accumulate dalla Juventus (leggi qui i numeri record). La società italiana, comunque, non l'ha mollato del tutto: Paratici ha voluto inserire nel contratto di cessione anche una percentuale riguardo alla possibile futura vendita del giocatore 22enne. A Mavididi andranno 600mila euro e l'ufficialità è prevista nelle prossime ore: il giocatore britannico è pronto a ricominciare.