Nelle ultime due stagioni (dal 2022/23), Dusansi è distinto come uno dei migliori esecutori di punizioni dirette nei maggiori cinque campionati europei. Con tre gol segnati su calcio di punizione diretta, il talentuoso attaccante serbo condivide il vertice della classifica con James Ward-Prowse, Vincenzo Grifo e Aarón Martín. La sua abilità nell'esecuzione di calci piazzati dimostra la sua precisione e potenza, contribuendo in modo significativo alla sua squadra. La leadership condivisa in questa speciale classifica sottolinea la capacità di Vlahovic di brillare anche nelle situazioni di gioco più particolari e tecniche, evidenziando il suo impatto nel panorama calcistico europeo.