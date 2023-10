Clamorosa svolta nel futuro di Alessandro. Secondo quanto riporta calciomercato.com: La notizia trova conferme, l'offerta è pronta e a sua volta Del Piero è disposto a valutarla: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle prossime ore volerà a Riad per ascoltare la proposta dell'Al-Nassr, segnale di come questa sia più di una semplice ipotesi per la leggenda bianconera.