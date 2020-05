Il giornalista Fabio Santini, speaker di RTL, ha parlato a Il Processo su 7 Gold esponendosi in maniera importante su Cristiano Ronaldo: "Alla fine del suo contratto con la Juventus (giugno del 2022, ndr), lascerà la Juve per provare una avventura diversa, in un altro campionato, uno dei principali. E' attratto dal Psg. Il club francese potrebbe essere quindi la nuova squadra del fuoriclasse spagnolo.



SARRI - "Resterà alla Juventus solo se riuscirà a vincere un qualcosa di importante. Se dovesse fallire a Torino, sponda bianconera, arriverebbe Zinedine Zidane, ora al Real Madrid".