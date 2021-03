3







di CC, inviato allo Stadium

Ci sarebbe tutta un'altra partita, sugli spalti. Altrettanto bella. E' quella della dirigenza: che si è fatta sentire, che si è alzata in toto e che ha alzato pure i toni: perché il tocco di Hoedt è netto, e a prescindere dalla deviazione (per quanto vistosa, l'errore umano può capitare) è il perseverare a farsi diabolico. Dopo le naturali proteste - Paratici e Nedved su tutti -, il solo affidarsi al silent check di Massa è stato 'mal visto' dai massimi vertici bianconeri. Alla vista del replay, tutti in piedi dalla panchina agli spalti dirigenziali.



SOPRATTUTTO CHIELLINI - E' stato soprattutto Giorgio Chiellini a protestare, vistosamente. Il capitano ha chiesto a gran voce l'intervento del Var, ma per quanto forte la sollecitazione non è servita a nulla. E' servita a fare gruppo, invece, l'esultanza di Cristiano Ronaldo (con Pinsoglio): al gol di Rabiot, tutti scattati, tutti ad abbracciarsi e a caricarsi. Perché la sensazione resta sempre quella: il gruppo è solido e compatto, specialmente negli obiettivi. A mancare sono altre dinamiche.