Stephan El Shaarawhy è stato un obiettivo della Juventus nello scorso mercato di gennaio di mercato. Come riporta Calciomercato.com "i bianconeri avevano già messo gli occhi su di lui a gennaio, ma l’emergenza Covid-19 ha stroncato qualsiasi tipo di discorso". La storia però non è finita. Secondo quanto riporta il portale, infatti, "in estate, virus permettendo, si potrà pensare ad un nuovo affondo". E' il Faraone l'uomo giusto per i bianconeri?