Come spiegato in diversa sede, il crollo della Superlega potrebbe spingere i club partecipanti a compattarsi tra di loro in sede di mercato, soprattutto Juventus, Barcellona e Real Madrid. Tuttosport presenta questo scenario, analizzando l’asse tra bianconeri e blaugrana: “Sulla tratta Torino-Barcellona, attenzione ai grossi calibri, ai simboli: Leonardo Bonucci e Sergio Busquets. Ruoli diversi, ma qualità e personalità in abbondanza. Se è vero che Bonucci è pronto ad assumersi la responsabilità di diventare il prossimo capitano bianconero, è anche vero che non sarebbe facile escludere a priori l’opportunità di vivere una esperienza altrettanto intrigante quale indossare il blaugrana”.