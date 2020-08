3









Paulo Dybala non è sul mercato, ma non è neppure incedibile. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i problemi economici del club bianconero (costretto come tutti a fare i conti con i mancati introiti per colpa del coronavirus) possono convincere i bianconeri ad ascoltare offerte per l'attaccante argentino che va in scadenza nel 2022. Ancora nessuna offerta ufficiale sul tavolo e Juve che si siederebbe a parlare solo per offerte in tripla cifra: da 100 milioni in su. Ma La Joya non è intoccabile.



CONTRATTO - "Paulo ora è in vacanza - scrive ancora La Gazzetta - ma le prossime due settimane per lui saranno importanti. Da un lato il rinnovo (il contratto scade nel 2022), che resta nell’aria: la Juve e il suo agente, Jorge Antun, hanno avuto più di un contatto e non è complicato immaginare un possibile accordo da 12-14 milioni a stagione. Dybala diventerebbe il secondo calciatore più pagato della rosa dopo Ronaldo. Dall’altro lato, il mercato, al momento solo ipotizzabile. Paulo, come un anno fa, vuole rimanere alla Juve, sogna un domani da capitano e al momento non ha tentazioni: la Juve e il suo agente non hanno ricevuto offerte. Sarà così ancora per qualche giorno, poi la Champions farà il suo gioco. Le grandi europee, soprattutto quelle eliminate, completeranno i loro conti e, se necessario, dovranno rinforzarsi. Se qualcuna punterà Dybala e deciderà di fare un’offerta in tripla cifra alla Juve". RINNOVO - ​ E sul fronte rinnovo non ci sono notizie troppo positive. Come scrive Il Corriere della Sera, l'argentino chiede un ingaggio in doppia cifra. "Si parla di 15 milioni, un punto di incontro potrebbe essere trovato intorno ai 12-13 milioni (fino al 2025). ​Lo tsunami Covid ha cambiato le carte in tavola, ha spostato parecchi equilibri economici - si legge -. E non a caso la stessa Juve va ribadendo, più o meno ufficialmente, che «non si compra finché non si vende». E per vendere si intendono plusvalenze di un certo peso. E qui scatta forse un pizzico di timore fra i tifosi bianconeri, perché oggi l’unica vera potenziale plusvalenza da sogno sembrerebbe proprio quella di Dybala".