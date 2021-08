La Juventus ha in organico un giocatore che in prospettiva è un talento da tenersi molto stretto, arrivato l'anno scorso dall'Atalanta via Parma. Eppure, proprio al suo ovile potrebbe tornare...

Parliamo di Dejan Kulusevski, che la Juve pagò 44 milioni di euro, eppure secondo il Corriere dello Sport, dopo un'annata abbondante non sempre ai livelli sperati, potrebbe fare percorso inverso e trasferirsi nuovamente nell'Atalanta che lo portò in Italia nel 2016. Anche se Gasperini non sembra troppo convinto dell'operazione. Davvero Kulusevski può asciare Torino?