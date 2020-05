L'emergenza coronavirus ha rimandato la fine dei campionati, ma non la scadenza dei contratti. Come riporta Calciomercato.com, infatti, il 30 di giugno è ancora una scadenza valida per i contratti in essere dei calciatori. Così, a chi scadrà proprio tra poco più di un mese, si prospettano tre soluzioni: rinnovare, chiedere una proroga fino alla fine della stagione sportiva oppure, naturalmente, svincolarsi. La Juventus ha solo Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon prossimi alla scadenza, per entrambi si prospetta il rinnovo a breve, ma ovviamente non vanno trascurate tutte le possibilità. Per chi si svincola al 30 giugno, non ci sarà la possibilità di tornare in campo con un'altra squadra fino al 1 settembre.