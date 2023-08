Potrebbe avere sviluppi decisamente amari la vicenda che vede coinvolti Leonardoe la. Dopo la Pec di diffida inviata al club per chiedere (invano) il reintegro in rosa, ora il difensore potrebbe intraprendere le vie legali in maniera ancora più decisa, tanto che non è da escludere unal Consiglio di Stato. Lo riporta La Repubblica.