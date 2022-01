Giovanni Branchini, agente di fama internazionale e molto vicino a Massimiliano Allegri, così a Sky: “Quanto è stato vicino al Real Madrid la scorsa estate? Bastava che dicesse sì e mettesse la firma, era tutto fatto. Ha detto no per una serie di motivi, ha fatto una scelta di cui non è pentito. In quel momento era una situazione definita, aspettava solo una sua decisione".