La Juve si trova terza in classifica, a sole due distanze dalla vetta con 20 punti fatti in 9 giornate. Una media superiore a due punti a partita, quella che secondo il tecnico serve per qualificarsi in Champions League. I numeri rispetto all'anno scorso sono nettamente superiori. A questo punto del campionato, i bianconeri nella passata stagione avevano solo 13 punti. Una differenza di sette lunghezze, ovvero quasi un punto in più a partita.