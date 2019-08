I giorni di Dybala, sì. Ma anche quelli di Cancelo. La Juve ha spostato il suo quartier generale a Londra, eppure fa affari solo con i club di Manchester. Con lo United si parla di Mandzukic, con l'Everton si è chiusa la cessione di Kean. E c'è il City che vuole Joao Cancelo, con l'apertura dei bianconeri verso Danilo che ha rimescolato le carte in tavola. Come racconta Calciomercato.com, si continua a lavorare per superare gli ultimi due ostacoli: la differenza nella valutazione dei due cartellini, la distanza tra domanda e offerta a livello di ingaggio.



CI SIAMO - Distanza ridotta. E aumenta l'ottimismo. La Juve vrrebbe chiudere l'operazione con un conguaglio da 40 milioni, mentre il City non va oltre i 30. Si va verso un accordo a metà strada, nonostante il nodo ingaggio. Già, perché Danilo guadagna 5.5 milioni netti a stagione, e ha pure altri tre anni di contratto. La Juve offre la stessa cifra, ma spalmata su più stagioni. 4 netti all'anno più bonus, in definitiva. A breve un nuovo punto della situazione.