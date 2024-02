Nella giornata di oggi l'allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi, ha presentato il match contro il Monza nella conferenza stampa della vigilia. Tra i vari temi analizzati c'è stato anche quello legato al futuro di Lazar Samardzic, inseguito da Juve e Napoli nell'ultima sessione di mercato."Per fortuna che si è conclusa questa sessione di mercato, non è stata affatto facile. Gianetti è un acquisto importante per noi e la permanenza di Samardzic e Perez sono come due nuovi acquisti da poter sfruttare".