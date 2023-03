Come racconta Gazzetta, alla ripresa, salvo cattive notizie dalle nazionali, Allegri potrebbe addirittura avere una rosa più ampia di quella progettata in estate. Merito dei rientri degli infortunati, a partire da quello di Arkadiusz, e dell’affidabilità garantita dai tanti giovani lanciati negli ultimi mesi. Da Nicolò, oramai titolare inamovibile, aCinque “rinforzi” prodotti dalla seconda squadra difficilmente ipotizzabili tra luglio e agosto. Un quintetto prezioso soprattutto per le rotazioni. Se Allegri, almeno sulla carta e al netto di nuovi guai fisici, può contare su quasi 3 formazioni (vedi campetti sopra) molto lo deve all’esplosione di Fagioli e compagni.