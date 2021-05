Il bivio della Juventus e di Andrea Pirlo è lo stesso bivio di Andrea Agnelli: come immaginare la Juventus del futuro? In attesa di definire i piani concreti, tra Champions o Europa League, i rimasugli di Superlega, un bilancio da sistemare, nei pensieri del Presidente c'è anche e soprattutto il tema allenatore. Come racconta Tuttosport, se i risultati non hanno salvato Allegri e Sarri, con Pirlo la storia potrebbe pure rivelarsi diversa. Il motivo? Il bresciano è un debuttante assoluto: ha le sue attenuanti e ha avuto problemi esterni che i predecessori non hanno riscontrato. Nedved e Paratici, poi, hanno ripetuto a tutti che sì, Pirlo sarebbe rimasto. Anche quando tutto sembrava precipitare. I NOMI - Per il possibile sostituto, i nomi restano gli stessi e ogni giorno aumentano o diminuiscono le probabilità di vederli a Torino sin da subito. E se Zidane e Allegri restano comunque complicati, da Madrid insistono con Raul prima scelta per Perez. E poi? C'è Gattuso, che ha dimostrato di essere un allenatore da big. E che avrebbe 'solo' Simone Inzaghi sul suo cammino come possibile avversario. Il casting è a quattro, più Pirlo e siamo a cinque. In pole? I due vecchi amici: un Maestro in odore di permanenza, o Ringhio che incrocerebbe l'avversaria di mille battaglie.