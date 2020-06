1









Mercato in entrata, mercato in uscita, ma anche mercato dei prestiti. Proprio così, perché come riporta Tuttosport, la Juventus ha diversi giocatori spediti altrove per fare esperienza, o comunque in cerca di una nuova sistemazione per poi decidere insieme il futuro. Come Mattia Perin, da gennaio in prestito al Genoa e finito nel mirino dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per il quale nutre profonda stima. Poi c’è Luca Pellegrini, che a fine campionato farà rientro dal Cagliari, Sarri lo valuterà anche per tamponare l’emergenza terzini, ma Mino Raiola chiede una sistemazione definitiva per il ragazzo. Da risolvere anche il futuro di Marco Pjaca in prestito all’Anderlecht, il cui ingaggio di 3 milioni non spaventa i club di Premier League, al contrario di quelli italiani. Infine ci sono Cristian Romero, che potrebbe essere inserito nell’affare Milik, e Hans Nicolussi Caviglia, che ben sta facendo al Perugia.