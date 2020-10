1









Il gruppo squadra della Juventus è rinchiuso nella classica bolla che scatta da protocollo dopo un caso di positività al Covid-19. Come è successo ai bianconeri, che sono stati chiusi in isolamento fiduciario al J Hotel. Come riporta Sky Sport, cinque giocatori hanno lasciato questa bolla: Ronaldo, Demiral Dybala, Buffon e Cuadrado, che continueranno la quarantena in un’altra sede. Gli altri giocatori rimasti scenderanno regolarmente in campo alla Continassa per l’allenamento pomeridiano.