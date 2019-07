La Juventus ha presentato nella giornata di ieri un secondo incredibile colpo a parametro zero in questa rovente estate di mercato: si tratta di Adrien Rabiot, che arriva dal Paris Saint-Germain e vestirà la maglia numero 25. Giornalisti e tifosi hanno imparato a conoscerlo nella prima conferenza stampa ufficiale, dunque, ma non manca la curiosità per quel che potrà fare a partire dalla prossima stagione agli ordini di Maurizio Sarri. E Calciomercato.com ha raccolto cinque aneddoti curiosi su Rabiot in un video: