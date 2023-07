La Juventus ha svolto un allenamento al Levi's Stadium al posto della partita che avrebbe dovuto giocare contro il Barcellona. Come riferisce Tuttosport, non si sono allenati Mckennie, Milik, Huijsen, Pogba e Vlahovic, che hanno seguito a bordocampo il lavoro dei compagni. Paul non è ancora recuperato pienamente mentre Dusan dovrà essere gestito da Allegri.