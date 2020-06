Cinque anni fa la Juve giocava la finale di Champions League di Berlino contro il Barcellona. Tutti, purtroppo, ricordiamo il risultato: 3-1 per i catalani dopo che i bianconeri ci avevano creduto con il gol del pari segnato nella ripresa da Morata. Alla fine di quella partita terminò un'era per la Juve. Pirlo, Tevez e Vidal, infatti, avevano appena giocato la loro ultima partita con la maglia bianconera. Da quel giorno la Juve non avrebbe mai più avuto un centrocampo tanto competitivo. Il resto della squadra però è andato sempre a migliorare. Quella stessa estate, ad esempio, arrivarono a Torino Dybala e Mandzukic.