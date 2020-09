Oggi, cinque anni fa, allo Stadium, andava in scena lo show della Juventus di Allegri, rinvigorita da un mercato estivo che aveva portato a Torino stelle come Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic. Proprio l’ex Napoli e l’ex Roma furono protagonisti del successo per 3-1 sul Sassuolo, nel match valido per la terza giornata di Serie A: doppietta dell’argentino e zampata del bosniaco (la prima in bianconero per lui) in meno di mezz’ora, a indirizzare una partita che la rete neroverde di Antei non riuscì a ribaltare. Eravamo appena all’inizio: la stagione avrebbe visto la Juve conquistare il suo sesto scudetto consecutivo e raggiungere la finale di Champions League.