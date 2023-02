Così è tutto più facile. E così è una Juve completamente diversa. Un anno dopo il suo arrivo a Torino, Dusanha dato la stessa sensazione del: tra i suoi piedi, oggi come allora, dipende il destino dei bianconeri. Che all'epoca lottavano per un piazzamento Champions, che stavolta dovranno accontentarsi del micro obiettivo salvezza. Oh, tanto è bastato all'attaccante serbo. Per decidere e incidere. Per risollevare se stesso ancor prima della sua squadra.Ne avevano bisogno. Lui, la, che pure ha trovato l'angolo giusto per rimproverarlo quando si è accontentato in una frazione di secondo, scatenando la grande occasione di rilancio della Salernitana. Ma l'Arechi è un'arena, stasera, e lui vien fuori da gladiatore, col sinistro sguaianato e costantemente elettrico. E' un bel vedere ed è lo stimolo pure di Di Maria: partito sommesso, poi risvegliatosi nell'attimo in cui ha lanciato. Atterrato il giovanissimo, da quel rigore è decollata la Juventus. Vlahovic più in alto di tutti.Era tutto lì, nella sua testa, el'aveva già detto nella conferenza pre partita: ha bisogno delle reti, come tutti gli attaccanti.Una volta trovato il sigillo, si è impigliato in quella rete e non l'ha più lasciata, tornando a riempirla con idee, intuizioni, sovrapposizioni e profondità dettate magistralmente. Per una sera, ecco, da centravanti vero. E della. Senza il fiato sul collo di dover dimostrare, un peso che Dusan ha sulle spalle dal suo arrivo e fa di tutto per tenerselo: alle volte lo motiva, altre volte lo affossa. Stasera si sente tutto il gusto di una rivincita.