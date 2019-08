Your browser does not support iframes.

La splendida Miriam Leone non è soltanto un'attrice e modella di successo, nonché Miss Italia nel 2008. Il suo cuore batte per la Juventus, per cui tifa e non disdegna di ammetterlo. I suoi film al cinema sono di grande successo, ma ora è tempo di vacanze per Miriam, che si gode il sole e il mare, in attesa di tornare all'opera come attrice in qualche altra pellicola o serie televisiva. Sempre con un pensiero ai bianconeri, che quest'anno proveranno a darle ancora tante soddisfazioni.



Scopritela nei suoi scatti più belli nella nostra gallery dedicata.