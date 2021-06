Attraverso il sito ufficiale la Juventus annuncia una nuova partnership con l'Asia, nello specifico con il gruppo cinese Skyworth:



"Continua e si fa sempre più stretto il rapporto fra la Juventus e l’Asia: è stata infatti ufficializzata a Pechino, con la cerimonia dal titolo “Partner Together, Lead the Future”, cui la Juventus ha partecipato con i messaggi di Trezeguet e di alcuni giocatori, la Partnership con il gruppo cinese SKYWORTH, di cui METZ è uno dei brand di punta.



Official Partner per i prodotti Smart Home in ambito TV: questa la definizione della Partnership che lega la multinazionale asiatica a Juventus. Un’unione fondata sulla volontà di SKYWORTH di ampliarsi in Europa e accrescere, anche attraverso il brand METZ, la sua brand awareness nel nostro continente. La Juve è dunque il Partner ideale, per la sua volontà continua di esplorare nuove possibilità e percorrere nuove strade.



SKYWORTH, con il marchio METZ, attivo nei prodotti Smart Home con particolare focus sulle Smart Tv sarà presente con visibilità all'Allianz Stadium dove si svolgeranno attività di experience nel corso della stagione, oltre che sulle piattaforme social cinesi e non solo.



Benvenuti a bordo".