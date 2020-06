Partita da titolare in bianconero numero 50 per Douglas Costa, numero 100 per Blaise Matuidi, numero 150 per Miralem Pjanic. Cifre tonde per tre e festeggiamenti doppi per loro, oltre a quelli per la Juve in finale di Coppa Italia. Le gare totali sono molte di più per tutti e tre, ma il sito bianconero sottolinea le presenze dal primo minuto che, per coincidenza, raggiungono cifre significative nello stesso momento. Quante ancora ne giocheranno con la maglia della Juve? Molte, almeno in questa stagione, perché tutti e tre sono oggetti del mercato, profili ambiti che possono veder cambiare il loro futuro.