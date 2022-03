La Juventus lavora per Nicolò Zaniolo. E con la Roma non parte da zero. I bianconeri hanno effettuato un sondaggio già a gennaio, un primo contatto per capire la situazione e progettare l’assalto futuro. Anche se l'affare è ancora tutto da impostare e le cifre non sembrano proprio contenute... Come scrive Tuttosport: "Se in linea di massima l’affare può convenire a tutti (Juventus, Roma e Zaniolo) ed è il motivo per cui l’ottimismo cresce, sulla valutazione di Zaniolo c’è ancora distanza. Daglia ambienti giallorossi fitrano cifre più vicine ai 60 che ai 50 milioni. Alla Continassa vorrebbero spendere meno. Le mediazioni sono al lavoro e, secondo i ben informati, un compromesso è più che possibile. Soprattutto allargando il tavolo con l’inserimento di una contropartita tecnica. C’è un nome, infatti, che stuzzica non poco il club romanista: quel Weston Mckennie statunitense e texano proprio come la proprietà giallorossa".