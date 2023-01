Operazione in uscita importante per lo Spezia, che dalla cessione diall’Arsenal ha incassatopiù 2 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita.E la Juve? Non mancava certamente l'apprezzamento del giocatore polacco, attualmente allo Spezia. Tra le squadre preferite, con vista sul futuro,aveva messo al primo posto proprio il gruppo bianconero. Aiutavano le presenze di Szczesny e Milik, compagni in nazionale e amici. Ma Jakub, alla fine, ha detto sì all'Arsenal.