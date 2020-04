1









Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, ci sono tre big su Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio. La Juventus resta in agguato, ma a quanto si vocifera ci sono Psg, Real Madrid e Manchester United che puntano seriamente il giocatore. In particolare per i parigini, Milinkovic rappresenta un pallino di Leonardo, che lo voleva portare già al Milan.