In casa Juve sono stati effettuati diversi sondaggi per quanto riguarda la panchina. Tra questi, oltre alla vecchia idea di Gian Piero Gasperini, anche il nuovo che avanza come Raffaele Palladino e Luciano Spalletti, un fantasma che però spaventa più a Napoli che a Torino. La candidatura più concreta è però quella di Igor Tudor. Sondaggi per adesso e niente di più. A riferirlo è calciomercato.com.