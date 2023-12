La Juventus guarda ancora in casa del Torino per la difesa. Dopo Gleison Bremer infatti, il club bianconero ha messo nel mirino AlessandroIl difensore granata sta disputando una grande stagione e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai grandi club italiani. In estate, il giocatore era stato ad un passo dall'Atalanta ma la sua indecisione nel trasferimento ha poi fatto saltare l'affare.Se qualche mese fa, Urbano Cairo, presidente del Torino, aveva accettato un'offerta da 25 milioni di euro, adesso chi lo vuole è consapevole che dovrà alzare le cifre per ingaggiarlo. A Inter, Juve e Chelsea, che, riferisce calciomercato.com, sono i club che più si sono informate per lui in questi giorni (i Blues per gennaio, Inter e Juve per giugno) la risposta è stata:ad oggi non sono presi in considerazione dal ragazzo che non vorrebbe "tradire" la sua maglia. Una situazione quindi diversa, almeno per ora, da quella che poi aveva portato Bremer sull'altra sponda di Torino.