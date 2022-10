Come racconta Gazzetta, il problema della Juventus è ritrovarsi quasi a metà ottobre senza identità e senza il salvagente del gioco, a cui la squadra dovrebbe potersi aggrappare nei momenti di difficoltà. E poi ci sono la condizione atletica e l’aspetto psicologico, di cui il vice presidente Pavel Nedved aveva parlato nel pre partita: "Ho visto una squadra macchinosa, in difficoltà dal punto di vista fisico. Finora non è stata vera Juve, quella combattiva che deve essere. Se non sei così non vinci le partite".