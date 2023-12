La Juventus sta attualmente focalizzando la sua campagna di rinnovi contrattuali sui giocatori chiave, e tra i prossimi in lista figurano Wojciech Szczesny e Daniele Rugani. L'obiettivo è garantire continuità e stabilità al gruppo, preservando gli elementi fondamentali per il successo della squadra. Questa fase di trattative è cruciale e rappresenta una priorità per la dirigenza bianconera.Prima di affrontare le complesse situazioni contrattuali di giocatori di spicco come Dusane Federico, la Juventus intende consolidare la posizione di Szczesny, il portiere polacco, e di Rugani, il difensore italiano. Entrambi sono giocatori che hanno dimostrato il loro valore e la loro importanza nel contesto della squadra.Inoltre, l'attenzione si estende anche ad Adrien, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. La Juventus è consapevole dell'importanza di gestire la situazione contrattuale di Rabiot con prudenza, valutando attentamente le opzioni disponibili e cercando di raggiungere un accordo che sia vantaggioso per entrambe le parti.