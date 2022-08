A 15 giorni dalla fine del mercato,non sa ancora in quale squadra giocherà anche se c'è un club che più di tutti si sta muovendo per provare ad ingaggiare il centravanti del Psg. Si tratta del Galatasaray, alla ricerca di un nuovo rinforzo nel reparto offensivo da affiancare a Dries Mertens. Secondo alcune indiscrezioni, Wanda Nara, agente del giocatore, avrebbe incontrato a Istanbul il club turco per approfondire i contatti.