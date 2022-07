Secondo Sky Sports DE, sono in 4 sulla lista dell'allenatore Terzic per il Borussia Dortmund, in attesa di notizie su Haller. Oltre a Cordoba, il Borussia starebbe pensando a Piatek, tornato all'Hertha Berlino e seguito anche dalla Salernitana. Ma anche a due giocatori che hanno vestito, e vestono, la maglia dell'Inter. Si tratta di Edin Dzeko, il cui contratto scade nel 2023 e che quest'anno avrà meno spazio nella squadra di Inzaghi, grazie al ritorno di Lukaku. L'ultimo e suggestivo nome è quello di Mauro. Ai margini del Psg, l'argentino potrebbe trovare nuova linfa in Bundesliga.