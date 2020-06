Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, non sono ancora completamente definiti i prolungamenti dei prestiti di Romero e Perin al Genoa. Le parti stanno parlando e nelle prossime ore chiuderanno quella che sembra solo una formalità. Resta fiducia, insomma, sul fatto che i giocatori termineranno l'annata al Genoa, che domani sera affronterà proprio la Juventus in campionato. Magari, ecco, sarà quella la sede in cui le rispettive dirigenze parleranno e decreteranno il prolungamento dei prestiti. E poi? Per Perin c'è sempre più l'ipotesi Atalanta, per Romero si è fatto sotto anche il Napoli. Staremo a vedere.