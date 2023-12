È derby d'Italia sul mercato con il Vesuvio sullo sfondo. Inter e Juve infatti si stanno contendendo Piotr. Come riporta il Corriere dello Sport, il polacco sposerebbe ancora la causa partenopea ma non ha ricevuto offerte concrete da De Laurentiis e, per questo, è sempre più lontano dal Napoli. Il suo contratto infatti scade a giugno e l'ex Udinese potrebbe già a gennaio sedersi a tavolino con un nuovo club per suggellare il prossimo step della sua carriera. E, a ora, è corsa a due.